DÎNER DANSANT 16 Clos Marçais Gennes-Val-de-Loire, 14 octobre 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Le Comité des Fêtes de Saint-Martin-de-la-Place vous invite à son dîner dansant animé par l’orchestre Oméga 4..

2023-10-14

16 Clos Marçais Saint-Martin-de-la-Place

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Comité des Fêtes de Saint-Martin-de-la-Place invites you to its dinner dance, with live music by the Oméga 4 orchestra.

El Comité des Fêtes de Saint-Martin-de-la-Place le invita a su cena-baile con música en directo a cargo de la orquesta Oméga 4.

Das Festkomitee von Saint-Martin-de-la-Place lädt Sie zu seinem Dinnertanz ein, der vom Orchester Omega 4 musikalisch umrahmt wird.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire