Marché des 4 saisons 16 C rue du Chemin Salé, 12 février 2023, Vouziers.

L’association Richesses d’Ardennes organise son marché des 4 saisons, le dimanche 12 février de 10h à 18h.Le marché se tiendra à la Salle des Fêtes de Vouziers, l’entrée est gratuite. Venez découvrir les produits et créations de plus de 25 artisans et producteurs locaux. Restauration sur place avec Américain Brother. Animation avec Tabou des Loulous de 14h à 17h. Buvette sur place. Un panier garni à gagner !!!!.

16 C rue du Chemin Salé Salle des Fêtes

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



The association Richesses d’Ardennes organizes its market of the 4 seasons, on Sunday February 12th from 10 a.m. to 6 p.m. The market will be held at the Salle des Fêtes of Vouziers, the entrance is free. Come and discover the products and creations of more than 25 craftsmen and local producers. Catering on site with American Brother. Animation with Tabou des Loulous from 2pm to 5pm. Refreshments on the spot. A gift basket to be won !!!!

La asociación Richesses d’Ardennes organiza su mercado de las 4 estaciones el domingo 12 de febrero, de 10.00 a 18.00 horas. El mercado se celebrará en la Salle des Fêtes de Vouziers, y la entrada es gratuita. Venga a descubrir los productos y creaciones de más de 25 artesanos y productores locales. Catering in situ con American Brother. Entretenimiento con Tabou des Loulous de 14:00 a 17:00. Refrescos in situ. ¡¡¡¡Una cesta de regalos para ganar !!!!

Der Verein Richesses d’Ardennes organisiert am Sonntag, den 12. Februar von 10 bis 18 Uhr seinen Markt der 4 Jahreszeiten. Der Markt findet in der Salle des Fêtes in Vouziers statt, der Eintritt ist kostenlos. Entdecken Sie die Produkte und Kreationen von mehr als 25 lokalen Handwerkern und Produzenten. Verpflegung vor Ort mit Américain Brother. Animation mit Tabou des Loulous von 14 bis 17 Uhr. Erfrischungsgetränke vor Ort. Ein Präsentkorb zu gewinnen !!!!

