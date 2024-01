LES FEMMES CONNAISSENT LA CHANSON 16 Boulevard Salvador Allende Creil, mercredi 13 mars 2024.

Creil Oise

Date

Début : 2024-03-13 19:00:00

fin : 2024-03-13

Les chanteuses de l’exil maghrébin ont chroniqué les affres de l’exil au féminin et ont su marquer de leur empreinte notre mémoire. Elles ont bercé les premières générations de l’immigration maghrébine en France. Découvrez leur itinéraire personnel et leurs chansons grâce à l’historienne Naïma Yahi et la chanteuse Samira Brahmia qui interprétera quelques-unes de ces mélodies inoubliables.

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



