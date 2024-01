WHIM THERAPY 16 Boulevard Salvador Allende Creil, jeudi 22 février 2024.

Creil Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:00:00

fin : 2024-02-22

Whim Therapy est le projet musical de Jérémy Benichou, qui explore les possibilités de l’intelligence artificielle (IA) pour composer des chansons. Après avoir participé à l’AI Song Contest avec le titre Let It Go, il s’associe avec le laboratoire Sony CSL, Sony Music Publishing et Sony Music Entertainment pour créer un EP inédit avec des outils d’IA. Son premier single, Dreams, est un dialogue entre l’humain et la machine sur la quête de la perfection. Le clip, réalisé avec l’artiste Katrina Bondarenko, montre les rêves d’une machine qui tente de faire de l’art.

.

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



