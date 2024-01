MUSIQUE DE FRICHE 16 Boulevard Salvador Allende Creil, samedi 10 février 2024.

Creil Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Irnini Mons, c’est le nouveau souffle du post-punk français. Né de l’union de trois membres de Decibelles (adoubé par l’iconique Steve Albini), le groupe s’inspire du noise rock et du chant choral pour créer une musique puissante et originale. Avec un album à venir en 2024, Irnini Mons est prêt à conquérir les scènes d’Europe et d’ailleurs.

.

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-11 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme Creil Sud Oise