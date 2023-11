Concert | Nouvel An Berbère 16 Boulevard Salvador Allende Creil, 27 janvier 2024, Creil.

Creil,Oise

Tighri Uzar est composée de trois femmes algériennes originaires de Yakouren qui interprètent des chants kabyles traditionnels a cappella et quelques fois accompagnés de Bendir d’instrument à cordes. Le travail de ce groupe s’inscrit essentiellement dans une démarche de sauvegarde du patrimoine kaby.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 23:30:00. 11.5 .

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



Tighri Uzar is made up of three Algerian women from Yakouren who perform traditional Kabyle songs a cappella, sometimes accompanied by the string instrument Bendir. The group?s work is essentially concerned with safeguarding the Kabylian heritage

Tighri Uzar está formado por tres mujeres argelinas de Yakouren que interpretan canciones tradicionales cabilas a capella, a veces acompañadas por el instrumento de cuerda Bendir. El trabajo del grupo consiste esencialmente en salvaguardar el patrimonio cabileño

Tighri Uzar besteht aus drei algerischen Frauen aus Yakouren, die traditionelle kabylische Lieder a cappella und manchmal begleitet von einem Bendir-Saiteninstrument vortragen. Die Gruppe setzt sich vor allem für die Erhaltung des kabylischen Erbes ein

