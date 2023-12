LES JEUDIS D’LA GRANGE : KARAOKAY LIVE 16 Boulevard Salvador Allende Creil, 25 janvier 2024, Creil.

Début : 2024-01-25 19:00:00

fin : 2024-01-25

Voilà longtemps que nous voulions faire un karaoké à la Grange à Musique. Mais juste passer des clips et chanter dessus… ça serait mal nous connaître que de penser que nous pourrions ne nous contenter de cela. Alors Karaoké certe, mais avec un vrai groupe en live !

Le KaraOkay Live est composé du groupe Okay Monday (guitare, basse, batteries, choeurs et au chant… et bien c’est vous voyons !), Inouï du Printemps de Bourges en 2013, et présenté par la chanteuse et musicienne Paprika Kinski qui s’occupe également de prendre les inscriptions et de rassurer les participant(e)s.

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



