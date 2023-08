Concert | The Strangers + PDLG 16 Boulevard Salvador Allende Creil, 10 novembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Concert Hip-Hop avec THE STRANGERS + PDLG. The Strangers est la rencontre entre General Elektriks et deux rappeurs exceptionnels: le français Leeroy (Saïan Supa Crew) et l’américain Lateef The Truthspeaker (Blackalicious) Un hip hop de haute voltige avec un fort ascendant funk, inédit..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 23:00:00. 13 .

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



Hip-hop concert with THE STRANGERS + PDLG. The Strangers is the encounter between General Elektriks and two exceptional rappers: French rapper Leeroy (Saïan Supa Crew) and American rapper Lateef The Truthspeaker (Blackalicious). High-flying hip hop with a strong funk undertone, never seen before.

Concierto de hip-hop con THE STRANGERS + PDLG. The Strangers es un encuentro entre General Elektriks y dos raperos excepcionales: el francés Leeroy (Saïan Supa Crew) y el estadounidense Lateef The Truthspeaker (Blackalicious). Hip hop de altos vuelos con un fuerte toque funk.

Hip-Hop-Konzert mit THE STRANGERS + PDLG. The Strangers ist die Begegnung von General Elektriks mit zwei außergewöhnlichen Rappern: dem Franzosen Leeroy (Saïan Supa Crew) und dem Amerikaner Lateef The Truthspeaker (Blackalicious).

