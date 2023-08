Concert | Şatellites + Léonie 16 Boulevard Salvador Allende Creil, 21 octobre 2023, Creil.

Creil,Oise

Concert de Folk turc-électro avec le groupe « Şatellites » + Soul avec la jeune artiste auteure et interprète »Léonie »

Tarif plein: 9,50€ / Tarif réduit: 7,50€ / Tarif abonnés: Gratuit

Durée: 2h30

Pour plus de renseignement : https://www.gam-creil.fr/agenda.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 23:00:00

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



Turkish folk-electro concert with the group « ?atellites » + Soul with young singer-songwriter « Léonie »

Full price: ?9.50 / Reduced price: ?7.50 / Subscriber price: Free

Duration: 2h30

For further information: https://www.gam-creil.fr/agenda

Concierto folk-electro turco con el grupo « ?atellites » + Soul con la joven cantautora « Léonie »

Precio completo: 9,50 euros / Precio reducido: 7,50 euros / Precio abonado: Gratis

Duración: 2h30

Para más información: https://www.gam-creil.fr/agenda

Türkischer Folk-Elektro-Konzert mit der Gruppe « ?atellites » + Soul mit der jungen Autorin und Interpretin « Léonie »

Voller Preis: 9,50 ? / Ermäßigter Preis: 7,50 ? / Abonnententarif: Kostenlos

Dauer: 2,5 Stunden

Für weitere Informationen: https://www.gam-creil.fr/agenda

