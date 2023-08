Concert | L’Uzine + Aka Seul Two 16 Boulevard Salvador Allende Creil, 14 octobre 2023, Creil.

Creil,Oise

Concert Rap Français: L’Uzine + Aka Seul Two. L’uZine (avec un Z!) est un groupe de rap authentique et underground composé de 4 Mcs et 2 DJs originaires de Montreuil. Aka Seul Two écrit ses premiers textes à l’âge de 13 ans. Depuis il ne s’est jamais arrêté. Tarif plein: 11,50€ / Tarif réduit: 9,50€.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 23:00:00. 11.5 .

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



French Rap concert: L’Uzine + Aka Seul Two. L?uZine (with a Z!) is an authentic underground rap group made up of 4 Mcs and 2 DJs from Montreuil. Aka Seul Two wrote his first lyrics at the age of 13. Since then, he’s never stopped. Full price: 11.50? / Reduced price: 9.50?

Concierto de rap francés: L’Uzine + Aka Seul Two. L’uZine (¡con Z!) es un auténtico grupo de rap underground formado por 4 Mcs y 2 DJs de Montreuil. Aka Seul Two escribió sus primeras letras a los 13 años. Desde entonces no ha parado. Precio completo: 11,50 euros / Precio reducido: 9,50 euros

Französisches Rap-Konzert: L’Uzine + Aka Seul Two. L’uZine (mit einem Z!) ist eine authentische Underground-Rap-Gruppe, die aus 4 Mcs und 2 DJs aus Montreuil besteht. Aka Seul Two schrieb seine ersten Texte im Alter von 13 Jahren. Seitdem hat er nie aufgehört. Voller Preis: 11,50 € / Ermäßigter Preis: 9,50 €

