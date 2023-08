Concert afterwork| Astéréotypie 16 Boulevard Salvador Allende Creil, 12 octobre 2023, Creil.

Creil,Oise

Pour ce premier « Jeudi d’la Grange » de la rentrée, La Grange à Musique vous présente Astéréotypie: Né en 2010 au sein d’un Institut médico-éducatif, ce groupe (d)étonnant nous embarque dans une expédition à haute intensité affective. Tarif plein: 13€ / Tarif réduit: 11€ / Tarif abonnés: 9€ Durée: 2h.

2023-10-12 fin : 2023-10-12 21:00:00. 9 .

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



For the first « Jeudi d’la Grange » of the new season, La Grange à Musique presents Astéréotypie: born in 2010 at the heart of a medical-educational institute, this astonishing group takes us on a highly emotional expedition. Full price: 13? / Reduced price: 11? / Subscriber price: 9? Running time: 2 hours

Para el primer « Jeudi d’la Grange » de la nueva temporada, La Grange à Musique presenta Astéréotypie: nacido en 2010 en un instituto médico-pedagógico, este sorprendente grupo nos lleva a una expedición altamente emocional. Precio completo: 13 euros / Precio reducido: 11 euros / Precio abonado: 9 euros Duración: 2 horas

An diesem ersten « Jeudi d’la Grange » des Herbstes präsentiert Ihnen La Grange à Musique Astéréotypie: Diese (d)erstaunliche Gruppe, die 2010 in einem medizinisch-erzieherischen Institut entstanden ist, nimmt uns mit auf eine Expedition von hoher affektiver Intensität. Voller Preis: 13? / Ermäßigter Preis: 11? / Abonnentenpreis: 9? Dauer: 2 Stunden

