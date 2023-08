Concert | Brain Damage + Waz Irie 16 Boulevard Salvador Allende Creil, 6 octobre 2023, Creil.

Creil,Oise

La Grange à Musique entame sa nouvelle saison avec un concert Dub à ne pas manquer avec un pilier et pionnier du Dub Français: « Brain Damage » accompagné pour la soirée par le collectif isarien « Waz Irie » qui vous proposera une sélection 100% vinyles..

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



La Grange à Musique kicks off its new season with a not-to-be-missed Dub concert featuring one of the pillars and pioneers of French Dub: « Brain Damage », accompanied for the evening by the Isarien collective « Waz Irie », offering a 100% vinyl selection.

La Grange à Musique inaugura su nueva temporada con un concierto Dub ineludible en el que participará uno de los pilares y pioneros del Dub francés: Brain Damage, acompañado durante la velada por el colectivo isariense Waz Irie, que ofrecerá una selección 100% vinilo.

Die Grange à Musique beginnt ihre neue Saison mit einem Dub-Konzert, das Sie nicht verpassen sollten. Ein Urgestein und Pionier des französischen Dub: « Brain Damage », der für den Abend von dem isarischen Kollektiv « Waz Irie » begleitet wird, das Ihnen eine Auswahl an 100% Vinyl vorstellt.

