STRIP : AU RISQUE D’AIMER-ÇA 16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault, 22 mars 2024, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Expérience sensible, audacieuse et libératrice.

Strip : Au risque d’aimer-ça est une plongée immersive dans le monde du striptease mêlant témoignages, récit autobiographique et fiction.

Loin des fantasmes et de l’imaginaire fondé sur les stéréotypes de la pornographie. Autant d’occasions de déplacer nos regards sur le monde mystérieux du striptease, au-delà de tout cliché.

Dès 16 ans..

2024-03-22 20:30:00 fin : 2024-03-23 . EUR.

16 Boulevard Paul Bert

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



A sensitive, daring and liberating experience.

Strip: Au risque d?aimer-ça is an immersive dive into the world of striptease, combining personal accounts, autobiographical narrative and fiction.

Far from the fantasies and imaginations based on the stereotypes of pornography. It’s an opportunity to take a fresh look at the mysterious world of striptease, beyond all clichés.

From age 16.

Una experiencia sensible, atrevida y liberadora.

Strip: Au risque d’aimer-ça es una inmersión en el mundo del striptease, que combina testimonios de primera mano, autobiografía y ficción.

Lejos de las fantasías e imaginaciones basadas en los estereotipos de la pornografía. Es una oportunidad para echar un vistazo fresco al misterioso mundo del striptease, más allá de todos los tópicos.

A partir de los 16 años.

Sensitive, gewagte und befreiende Erfahrung.

Strip: Au risque d?aimer-ça ist ein immersiver Einblick in die Welt des Striptease, der Zeugenaussagen, autobiografische Erzählung und Fiktion miteinander verbindet.

Weit entfernt von den Fantasien und Vorstellungen, die auf den Stereotypen der Pornografie basieren. Der Film bietet uns die Möglichkeit, die geheimnisvolle Welt des Striptease jenseits aller Klischees zu entdecken.

Ab 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT DU CLERMONTAIS