Salon Sortir en Berry 16 Boulevard Lamarck Bourges, samedi 23 mars 2024.

Bourges Cher

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-24 18:30:00

Après le succès de la première édition du salon Sortir en Berry dédié aux loisirs proposés dans le Cher et l’Indre, la société publique locale Les 1000 Lieux du Berry a choisi d’investir le Pavillon d’Auron de Bourges pour une nouvelle édition encore plus folle !

Loin des salons touristiques basés sur la distribution de flyers, le salon Sortir en Berry est conçu comme un petit parc de loisirs éphémère : l’objectif est de proposer au grand public une véritable immersion dans le monde foisonnant des loisirs !

Un Marché Gourmand faisant la part belle aux produits locaux sera installé pour que les visiteurs puissent se restaurer sur place. Une zone dédiée aux démonstrations sera mise en place ainsi qu’une zone de jeux pour enfants.

Deux corners viendront prendre place au cœur du salon : un corner Start Up réservé aux prestataires touristiques nouvellement implantés dans le Berry et un Corner Slow Life incarnant le concept de Slow Tourisme correspondant si bien au territoire du Berry.

Les 2500 m² du Pavillon d’Auron vont permettre toutes les folies !

16 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



