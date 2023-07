BALADE GUIDÉE AUTOUR DU CHÂTEAU DE MAZERS 16 Boulevard Jules Ferry Fontès, 27 juillet 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

La confrérie Saint-Hippolyte vous guidera jusqu’aux ruines du Château de Mazers, sur les hauteurs du village par le chemin de la Clapisse. Ces trois pans de muraille témoignent de la riche histoire du site au travers des siècles, qui vous sera relatée par Jean-Louis Bessière, membre de la confrérie.

Retour par le chemin de Vareilhes..

2023-07-27 18:00:00 fin : 2023-07-27 . .

16 Boulevard Jules Ferry

Fontès 34320 Hérault Occitanie



The Saint-Hippolyte brotherhood will guide you along the Chemin de la Clapisse to the ruins of the Château de Mazers, high above the village. These three sections of wall bear witness to the site’s rich history over the centuries, which will be recounted by Brotherhood member Jean-Louis Bessière.

Return via the chemin de Vareilhes.

La cofradía de Saint-Hippolyte le guiará hasta las ruinas del castillo de Mazers, en las alturas del pueblo, por el camino de la Clapisse. Estos tres tramos de muralla son testigos de la rica historia del lugar a lo largo de los siglos, que le relatará Jean-Louis Bessière, miembro de la cofradía.

Regreso por el camino de Vareilhes.

Die Bruderschaft Saint-Hippolyte führt Sie über den Chemin de la Clapisse zu den Ruinen des Schlosses von Mazers, das oberhalb des Dorfes liegt. Diese drei Mauerstücke zeugen von der reichen Geschichte des Ortes im Laufe der Jahrhunderte, die Ihnen von Jean-Louis Bessière, einem Mitglied der Bruderschaft, erzählt wird.

Rückweg über den Chemin de Vareilhes.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT DU CLERMONTAIS