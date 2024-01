Vernissage de l’exposition dans ce vide entre leurs semelles et le sol 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, samedi 6 janvier 2024.

Montélimar Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06

fin : 2024-01-06

Invitée par Surface Sensible Vecteur de Rencontres à réaliser les portraits de ses vecteurs de rencontres, j’ai entrepris de partager avec chacun et chacune de précieux moments d’écoute et de discussions.

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



