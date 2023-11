Rendez-vous ciné : petites histoires du cinéma d’animation 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 15 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Des premiers jouets optiques aux Disney, en passant par les peintures sur pellicule de Norman Mclaren et les studios Ghibli. Petit panorama de l’histoire du cinéma d’animation. Par le médiathécaire cinéma..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From the first optical toys to Disney, from Norman Mclaren?s paintings on film to Studios Ghibli. A brief overview of the history of animated film. By the cinema media librarian.

De los primeros juguetes ópticos a Disney, de las pinturas de Norman Mclaren en el cine a los Estudios Ghibli. Un breve repaso a la historia del cine de animación. A cargo de la mediateca cinematográfica.

Von den ersten optischen Spielzeugen über Disney, Norman Mclarens Malerei auf Film bis hin zu den Ghibli-Studios. Ein kleiner Überblick über die Geschichte des Animationsfilms. Vom Mediathekar Film.

Mise à jour le 2023-11-21 par Montélimar Tourisme Agglomération