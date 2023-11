Théâtre forum clowné – Comment faire pour passer de la conquête à la coopération? 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 8 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Si notre vieux système vacille de toutes parts, ses résistances se font ressentir violemment. Mais dans cette crise, d’autres voix se font entendre, des brèches s’ouvrent..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



If our old system is faltering on all sides, its resistance is being violently felt. But in this crisis, other voices are making themselves heard, breaches are opening up.

Si nuestro viejo sistema se tambalea por todos lados, su resistencia se deja sentir violentamente. Pero en medio de esta crisis se oyen otras voces y se abren brechas.

Wenn unser altes System an allen Ecken und Enden wankt, sind seine Widerstände heftig zu spüren. Doch in dieser Krise werden auch andere Stimmen laut, öffnen sich Breschen.

