Les concerts de poche L’atelier : musique en chantier 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 6 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Venez créer un conte familial en famille ! Pour qui ? Petits et grands à partir de 6 ans, adultes et enfants !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and create a family tale together! Who’s it for? Young and old from 6 years upwards, adults and children!

¡Ven y cread juntos una historia familiar! ¿A quién va dirigido? Jóvenes y mayores a partir de 6 años, adultos y niños

Kommt und erschafft mit eurer Familie ein Familienmärchen! Für wen ist es geeignet? Kleine und große Leute ab 6 Jahren, Erwachsene und Kinder!

