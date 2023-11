Concert : Low Parade 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 2 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Martin Larat-lini le chanteur et guitariste du groupe Low Parade est doté d’une voie profonde, chaude, étonnamment patinée de blues américain pour ce frenchy pur jus..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Martin Larat-lini, singer and guitarist with the group Low Parade, has a deep, warm voice with a surprisingly American blues patina for this pure Frenchman.

Martin Larat-lini, cantante y guitarrista del grupo Low Parade, posee una voz profunda y cálida con una pátina de blues sorprendentemente americano para este francés de pura cepa.

Martin Larat-lini, der Sänger und Gitarrist der Band Low Parade, hat eine tiefe, warme Stimme, die für diesen Vollblutfranzosen überraschend stark vom amerikanischen Blues geprägt ist.

