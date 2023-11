Anemoia concert – Voyage photographique et muscial 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 2 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

C’est l’histoire d’une rencontre, deux musiciens musiciens croisent une photographe. Les images et les sons se mélangent, s’adoptent et s’accompagnent. Philippe et Anna découvrent qu’ils ont tous deux l’exil de leur famille en héritage..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This is the story of a meeting between two musicians and a photographer. Images and sounds mix, adopt and accompany each other. Philippe and Anna discover that they have both inherited their family?s exile.

Esta es la historia de un encuentro entre dos músicos y un fotógrafo. Imágenes y sonidos se mezclan, se adoptan y se acompañan. Philippe y Anna descubren que ambos han heredado el exilio de su familia.

Es ist die Geschichte einer Begegnung: Zwei Musiker treffen auf eine Fotografin. Die Bilder und Klänge vermischen sich, nehmen sich an und begleiten sich. Philippe und Anna entdecken, dass sie beide das Exil ihrer Familie geerbt haben.

