Rencontre : Le Devon, terre de folklore et de légendes 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 1 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Autour d’un thé, Françoise Guinot, professeur d’anglais au lycée des Catalins, vous fera découvrir l’e folklore de cette terre de légendes aux paysages aussi saisissants qu’envoûtants. Elle partagera sa passion, où la réalité et fiction sont mêlées..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Over tea, Françoise Guinot, English teacher at the Lycée des Catalins, will introduce you to the folklore of this land of legends, with landscapes as striking as they are bewitching. She’ll share her passion, where reality and fiction are intertwined.

En torno a una taza de té, Françoise Guinot, profesora de inglés en el Lycée des Catalins, le introducirá en el folclore de esta tierra de leyendas, con paisajes tan sorprendentes como hechizantes. Le hará partícipe de su pasión, donde realidad y ficción se entremezclan.

Bei einer Tasse Tee wird Françoise Guinot, Englischlehrerin am Lycée des Catalins, Ihnen die Folklore dieses legendären Landes mit seinen atemberaubenden und bezaubernden Landschaften näher bringen. Sie teilt ihre Leidenschaft, in der sich Realität und Fiktion vermischen.

