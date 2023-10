Visite du fonds ancien 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 25 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Venez découvrir les trésors de la Médiathèque lors d’une visite exceptionnelle de sa réserve patrimoniale!.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the treasures of the Médiathèque during an exceptional visit to its heritage reserve!

Venga a descubrir los tesoros de la Mediateca durante una visita excepcional a su reserva patrimonial

Entdecken Sie die Schätze der Mediathek bei einer außergewöhnlichen Besichtigung des Kulturerbes!

Mise à jour le 2023-10-09 par Montélimar Tourisme Agglomération