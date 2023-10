Visite de la réserve de livres anciens 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 25 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Savez-vous que nos murs abritent des livres précieux de la fin du XVème siècle, des journaux datant de l’apparition de la presse illustrée du XIXème, des manuscrits du poète Alain Borne? Venez découvrir quelques uns de ces trésors!.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Did you know that our walls house precious books dating back to the end of the 15th century, newspapers dating back to the appearance of the illustrated press in the 19th century, and manuscripts by the poet Alain Borne? Come and discover some of these treasures!

¿Sabía que nuestras paredes albergan preciosos libros de finales del siglo XV, periódicos de la llegada de la prensa ilustrada en el siglo XIX y manuscritos del poeta Alain Borne? Venga a descubrir algunos de estos tesoros

Wussten Sie, dass unsere Mauern wertvolle Bücher aus dem späten 15. Jahrhundert, Zeitungen aus der Zeit, als die illustrierte Presse im 19. Jahrhundert aufkam, und Manuskripte des Dichters Alain Borne beherbergen? Jahrhundert. Entdecken Sie einige dieser Schätze!

Mise à jour le 2023-10-27 par Montélimar Tourisme Agglomération