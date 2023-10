Festival du cinéma italien : ateliers de traduction « Voix féminines d’hier et d’aujourd’hui » 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 21 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Quel que soit votre niveau e italien, venez découvrir l’art de la traduction avec Marguerite Pozzoli, qui cette année mets deux femmes à l’honneur, deux voix, l’une d’elle d’hier et l’autre d’aujourd’hui, celles de Maria Messina et de Igiaba Scego..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Whatever your level of Italian, come and discover the art of translation with Marguerite Pozzoli, who this year is honoring two women, two voices, one from yesterday and the other from today: Maria Messina and Igiaba Scego.

Sea cual sea su nivel de italiano, venga a descubrir el arte de la traducción con Marguerite Pozzoli, que este año rinde homenaje a dos mujeres, dos voces, una del pasado y otra del presente, las de Maria Messina e Igiaba Scego.

Unabhängig von Ihren Italienischkenntnissen können Sie die Kunst des Übersetzens mit Marguerite Pozzoli entdecken, die dieses Jahr zwei Frauen in den Mittelpunkt stellt, zwei Stimmen, eine von gestern und eine von heute, Maria Messina und Igiaba Scego.

Mise à jour le 2023-10-27 par Montélimar Tourisme Agglomération