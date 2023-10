Concert : Temple 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 18 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Temple propose un mélange subtil de folk alternatif, de musique progressive et d’électro. Le film de Renaud Feldman «Reno’s dream » projeté en fond de scène, invite le spectateur à une double expérience, musicale et visuelle..

2023-11-18

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Temple offers a subtle blend of alternative folk, progressive music and electro. Renaud Feldman?s film « Reno?s dream », projected in the background, invites the audience to a double experience, musical and visual.

Temple ofrece una sutil mezcla de folk alternativo, música progresiva y electro. La película de Renaud Feldman « El sueño de Reno », proyectada al fondo del escenario, invita al público a una doble experiencia, musical y visual.

Temple bietet eine subtile Mischung aus alternativem Folk, progressiver Musik und Elektro. Renaud Feldmans Film « Reno?s dream », der im Hintergrund der Bühne projiziert wird, lädt den Zuschauer zu einer doppelten Erfahrung ein, einer musikalischen und einer visuellen.

