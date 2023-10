Table ronde sur le parcours des victimes de violence conjugales 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 17 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Table ronde sur le parcours des victimes de violences conjugale. Organisée par le Collectif Ruban Blanc, Remaid France victime 26 et la ville de Montélimar, avec le soutien de Montélimar Agglomération..

2023-11-17

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Round table discussion on the path taken by victims of domestic violence. Organized by Collectif Ruban Blanc, Remaid France victime 26 and the town of Montélimar, with the support of Montélimar Agglomération.

Mesa redonda sobre las experiencias de las víctimas de la violencia doméstica. Organizado por el Colectivo Ruban Blanc, Remaid France victime 26 y la ciudad de Montélimar, con el apoyo de Montélimar Agglomération.

Runder Tisch über den Weg der Opfer von häuslicher Gewalt. Organisiert vom Collectif Ruban Blanc, Remaid France victime 26 und der Stadt Montélimar, mit der Unterstützung von Montélimar Agglomération.

