Spectacle de danse et de cirque 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 17 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Spectacle de danse et de cirque contemporain, dans le cadre du mois contre les violences faites aux femmes..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Contemporary dance and circus show, as part of the month-long campaign against violence against women.

Espectáculo de danza contemporánea y circo en el marco del mes contra la violencia hacia las mujeres.

Zeitgenössische Tanz- und Zirkusaufführung im Rahmen des Monats gegen Gewalt an Frauen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Montélimar Tourisme Agglomération