Mois du doc : projection du filme L’énergie positive des dieux 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 14 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Their music is an outpouring of electric rock. Their lyrics are wildly poetic. Accompanied by four musicians, Stanislas, Yohann, Aurélien and Kevin are the singers of Astéréotypie.

Su música es una explosión de rock eléctrico. Sus letras son salvajemente poéticas. Acompañados por cuatro músicos, Stanislas, Yohann, Aurélien y Kevin son los cantantes de Astéréotypie.

Ihre Musik ist eine Flut von elektrischem Rock. Ihre Texte sind von wilder Poesie. Stanislas, Yohann, Aurélien und Kevin sind die Sänger der Gruppe Astéréotypie, die von vier Musikern begleitet werden.

Mise à jour le 2023-10-27 par Montélimar Tourisme Agglomération