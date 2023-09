Vernissage de l’exposition : Personnages typiques d’Ardèche – Claude Fougeirol 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 4 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Portraits de femmes et d’hommes paysans ardéchois, de jeunes, de centenaires, de personnalités insolites en lien avec l’Ardèche, saisis dans leurs modes de vie parfois ancestraux..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Portraits of Ardèche peasant men and women, young people, centenarians and unusual personalities linked to the Ardèche, captured in their sometimes ancestral lifestyles.

Retratos de campesinos de Ardèche, jóvenes, centenarios y personalidades insólitas vinculadas a Ardèche, captadas en sus modos de vida a veces ancestrales.

Porträts von Frauen und Männern, die Bauern in der Ardèche sind, von jungen Leuten, Hundertjährigen und ungewöhnlichen Persönlichkeiten mit Bezug zur Ardèche, die in ihrer manchmal althergebrachten Lebensweise festgehalten werden.

