Découverte de la réalité virtuelle 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 4 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Venez essayer la réalité virtuelle ! Différentes expériences seront proposées en fonction des âges. Casser des cubes en rythme avec des sabres lasers, dessiner dans les airs ou encore profiter d’une expérience de film immersif..

2023-11-04

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and try virtual reality! Different experiences will be offered for different ages. Break cubes in rhythm with lightsabers, draw in the air or enjoy an immersive film experience.

Venga a probar la realidad virtual Se ofrecerán diferentes experiencias para distintas edades. Rompe cubos al ritmo de los sables de luz, dibuja en el aire o disfruta de una experiencia cinematográfica inmersiva.

Kommen Sie und probieren Sie die virtuelle Realität aus! Je nach Alter werden verschiedene Experimente angeboten. Zerschlagen Sie Würfel im Rhythmus mit Lichtschwertern, zeichnen Sie in der Luft oder genießen Sie ein immersives Filmerlebnis.

