Concert : Kaluwo 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 28 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Le groupe Kaluwo basé à Montélimar est composé de 4 musiciens. À travers un répertoire de musiques actuelles, ils vous présentent leurs compositions, métissage d’influences et sonorités africaines et occidentales..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Montélimar-based group Kaluwo is made up of 4 musicians. Through a repertoire of contemporary music, they present their compositions, a blend of African and Western influences and sounds.

Kaluwo es un grupo de 4 músicos afincado en Montélimar. Con un repertorio de música contemporánea, presentan sus composiciones, mezcla de influencias y sonidos africanos y occidentales.

Die Gruppe Kaluwo mit Sitz in Montélimar besteht aus vier Musikern. Anhand eines Repertoires aus aktueller Musik präsentieren sie Ihnen ihre Kompositionen, eine Mischung aus afrikanischen und westlichen Einflüssen und Klängen.

