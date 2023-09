Master Class – L’école du spectateur 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 24 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Conférence interactive par Alain Choquart, réalisateur et scénariste, pour découvrir le cinéma et, plus particulièrement, l’expérience du spectateur..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Interactive conference by Alain Choquart, director and scriptwriter, to discover cinema and, more specifically, the spectator experience.

Charla interactiva de Alain Choquart, director y guionista de cine, para descubrir el cine y, más concretamente, la experiencia del espectador.

Interaktive Konferenz von Alain Choquart, Regisseur und Drehbuchautor, um das Kino und insbesondere die Erfahrung des Zuschauers zu entdecken.

