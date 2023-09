Cafés Littéraires : Atelier avec Kris Di Giacomo 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 15 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Dans la continuité de l’exposition originale créée par Kris Di Giacomo, l’artiste propose un moment de lecture et de rêverie pour imaginer son île intérieure et la dessiner à son image, pour les explorateurs et exploratrices de tous âges..

2023-10-15

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Following on from the original exhibition created by Kris Di Giacomo, the artist offers a moment of reading and daydreaming to imagine his inner island and draw it in his own image, for explorers of all ages.

Como continuación de la exposición original creada por Kris Di Giacomo, el artista ofrece a los exploradores de todas las edades la oportunidad de leer y soñar despiertos sobre su isla interior y dibujarla a su imagen y semejanza.

In Fortsetzung der von Kris Di Giacomo geschaffenen Originalausstellung bietet der Künstler einen Moment des Lesens und Träumens, um sich seine innere Insel vorzustellen und sie nach seinem Bild zu zeichnen, für Entdecker und Entdeckerinnen aller Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Montélimar Tourisme Agglomération