Cafés Littéraires : concert Scottish Jukebox 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 14 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Avec Reine d’un jour, Kirstin INNES suit le parcours de vie d’une météore du folk aussi engagée qu’oubliée, Clio Campbell, et retrace musicalement, socialement et politiquement toute une époque..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Reine d?un jour, Kirstin INNES follows the life story of Clio Campbell, a folk meteor as committed as she is forgotten, tracing the musical, social and political history of an entire era.

En Reina por un día, Kirstin INNES sigue la vida de Clio Campbell, un meteoro del folk tan comprometido como olvidado, y traza la historia musical, social y política de toda una época.

Mit Königin für einen Tag folgt Kirstin INNES dem Lebensweg des ebenso engagierten wie vergessenen Folkmeteors Clio Campbell und zeichnet musikalisch, sozial und politisch eine ganze Epoche nach.

