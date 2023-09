Conférence : ma santé mentale, ta santé mentale, et si on en parlait? 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 11 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Sensibiliser les enfants à la notion de santé mentale. Ouvrir le débat et lever le tabou sur la santé mentale et aider les adultes à aborder ces questions complexes avec les enfants..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Raise children’s awareness of the concept of mental health. Open the debate and lift the taboo on mental health, and help adults address these complex issues with children.

Sensibilizar a los niños sobre el concepto de salud mental. Abrir el debate y eliminar el tabú sobre la salud mental, y ayudar a los adultos a abordar estos complejos temas con los niños.

Kinder für den Begriff der psychischen Gesundheit sensibilisieren. Die Diskussion eröffnen und das Tabu über psychische Gesundheit aufheben und Erwachsenen helfen, diese komplexen Themen mit Kindern zu besprechen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Montélimar Tourisme Agglomération