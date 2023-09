Semaine Bleue : atelier de lightpainting 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 4 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Dans le cadre de la semaine bleue, venez vous initier au lightpainting en compagnie du club de lecture ados de la médiathèque et des résidents des Ehpad La Manoudière et Sainte Marthe..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Semaine Bleue (Blue Week), come and try your hand at lightpainting in the company of the mediatheque’s teen reading club and residents of Ehpad La Manoudière and Sainte Marthe.

En el marco de la « Semaine Bleue » (Semana Azul), venga a probar la pintura luminosa con el club de lectura de adolescentes de la mediateca y los residentes de las residencias La Manoudière y Sainte Marthe.

Im Rahmen der Blauen Woche können Sie sich mit dem Leseclub für Jugendliche der Mediathek und den Bewohnern der Altenheime La Manoudière und Sainte Marthe in das Lightpainting einführen lassen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Montélimar Tourisme Agglomération