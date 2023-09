Cafés Littéraires : exposition de l’artiste Kris Di Giacomo 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 3 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

L’artiste Kris Di Giacomo crée, à partir de ses albums jeunesse Il était une île et Le bébé géant, une exposition originale à regarder et à jouer, offrant de magnifiques illustrations ainsi que des éléments interactifs issus de son univers graphique..

2023-10-03 fin : 2023-10-28 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Based on his children’s albums Il était une île and Le bébé géant, artist Kris Di Giacomo has created an original exhibition for viewing and playing, featuring magnificent illustrations and interactive elements from his graphic universe.

Basándose en sus libros infantiles Il était une île y Le bébé géant, el artista Kris Di Giacomo ha creado una original exposición para mirar y jugar, con magníficas ilustraciones y elementos interactivos de su universo gráfico.

Der Künstler Kris Di Giacomo schafft aus seinen Kinderbüchern Il était une île und Le bébé géant eine originelle Ausstellung zum Anschauen und Spielen, die wunderschöne Illustrationen sowie interaktive Elemente aus seiner grafischen Welt bietet.

Mise à jour le 2023-09-20 par Montélimar Tourisme Agglomération