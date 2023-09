Exposition : infiltration de la Médiathèque – Surface sensible 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 1 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Le collectif « surface sensible» interroge le rapport du public à l’art contemporain en expérimentant des formes de création. Il vous propose l’exposition infiltration de la médiathèque où des productions seront dévoilées au fur et à mesure..

2023-10-01 fin : 2023-12-30 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The « surface sensible » collective questions the public?s relationship with contemporary art by experimenting with different forms of creation. The exhibition infiltrates the mediatheque, where productions will be unveiled as they take place.

El colectivo « surface sensitive » cuestiona la relación del público con el arte contemporáneo experimentando con distintas formas de creación. La exposición se infiltrará en la mediateca, donde se irán desvelando nuevas obras a medida que se vayan produciendo.

Das Kollektiv « surface sensible » stellt die Beziehung des Publikums zur zeitgenössischen Kunst in Frage, indem es mit kreativen Formen experimentiert. In der Ausstellung « Infiltration der Mediathek » werden nach und nach Produktionen enthüllt.

Mise à jour le 2023-09-27 par Montélimar Tourisme Agglomération