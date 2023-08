Lecture théâtralisée : De l’éducation! 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 29 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Une lecture étonnante, à la fois curieuse et amusante, sur le thème de l’éducation avec une sélection de textes d’époques et d’auteurs très éloignés qui évoquent l’évolution des méthodes, des tendances et choix de société en matière éducative..

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An astonishing read, both curious and amusing, on the theme of education, with a selection of texts from very different eras and authors, evoking the evolution of educational methods, trends and societal choices.

Una lectura sorprendente, a la vez curiosa y divertida, sobre el tema de la educación, con una selección de textos de épocas y autores muy diferentes que evocan la evolución de los métodos educativos, las tendencias y las opciones de la sociedad.

Eine erstaunliche, neugierige und unterhaltsame Lektüre zum Thema Bildung mit einer Auswahl an Texten aus sehr unterschiedlichen Epochen und von sehr unterschiedlichen Autoren, die die Entwicklung von Methoden, Trends und gesellschaftlichen Entscheidungen im Bildungsbereich aufzeigen.

