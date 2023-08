Festival De l’écrit à l’écran : Conférence : Le cinéma peut-il éveiller les consciences en matières d’écologie? – Véronique Le Bris 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 27 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Depuis ses débuts, le cinéma raconte le rapport de l’homme à la nature. Pur produit de la révolution industrielle, il a d’abord parlé de la conquête des territoires..

2023-09-27

Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme



From its very beginnings, cinema has been about man’s relationship with nature. A pure product of the industrial revolution, it first spoke of the conquest of territories.

Desde sus inicios, el cine ha tratado de la relación del hombre con la naturaleza. Producto puro de la revolución industrial, comenzó con la conquista de la tierra.

Seit seinen Anfängen erzählt das Kino von der Beziehung des Menschen zur Natur. Als reines Produkt der industriellen Revolution hat es zunächst von der Eroberung von Territorien erzählt.

