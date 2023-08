Festival De l’écrit à l’écran : Concert de la philarmonie – spéciale cinéma 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 23 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Le chef d’orchestre japonais Joe Hisaichi dirige l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Ses bandes originales pour les films de Takeshi Kitano ou les films d’animation d‘Hayao Miyazaki ont fait le tour de la planète et marqué plusieurs générations..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Japanese conductor Joe Hisaichi leads the Orchestre Philharmonique de Strasbourg. His soundtracks for Takeshi Kitano and Hayao Miyazaki?s animated films have toured the world and left their mark on several generations.

El director japonés Joe Hisaichi dirige la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo. Sus bandas sonoras para las películas de Takeshi Kitano y los largometrajes de animación de Hayao Miyazaki han dado la vuelta al mundo y dejado huella en varias generaciones.

Der japanische Dirigent Joe Hisaichi leitet das Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Seine Soundtracks für Filme von Takeshi Kitano und Hayao Miyazakis Animationsfilme gingen um die Welt und haben mehrere Generationen geprägt.

