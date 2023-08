Festival de l’écrit à l’écran : duo d’histoires 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 20 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Venez découvrir en avant-première les thématiques de la programmation jeunesse à travers une sélection d’albums. Des lectures à deux voix, pour les petites et grandes oreilles. Leurs voix se répondent, s’entremêlent et font naître de belles histoires..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and preview the themes of the children?s program through a selection of albums. Two-voice readings for young and old alike. Their voices respond to each other, intertwining and giving birth to beautiful stories.

Venga a conocer los temas del programa infantil a través de una selección de libros. Lecturas a dos voces, para grandes y pequeños. Sus voces se responderán mutuamente, entrelazándose para dar vida a las historias.

Entdecken Sie anhand ausgewählter Alben die Themen des Jugendprogramms in einer Vorpremiere. Lesungen mit zwei Stimmen, für kleine und große Ohren. Ihre Stimmen antworten sich, vermischen sich und lassen schöne Geschichten entstehen.

Mise à jour le 2023-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération