Conférence : La villa gallo-romaine du palais de Châteauneuf-du-Rhône 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 15 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage dédié aux recherches archéologiques menées sur le site, les auteurs rappellent l’histoire de ce lieu et présentent la synthèse des fouilles menées sur ce site exceptionnel entre 1987 et 2017..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the publication of the book dedicated to the archaeological research carried out on the site, the authors recall the history of this place and present a summary of the excavations carried out on this exceptional site between 1987 and 2017.

Con motivo de la publicación de un libro dedicado a las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el yacimiento, los autores recuerdan la historia de este lugar y presentan un resumen de las excavaciones realizadas en este yacimiento excepcional entre 1987 y 2017.

Anlässlich der Veröffentlichung des Buches, das den archäologischen Forschungen auf dem Gelände gewidmet ist, erinnern die Autoren an die Geschichte dieses Ortes und präsentieren eine Zusammenfassung der Ausgrabungen, die zwischen 1987 und 2017 an diesem außergewöhnlichen Ort durchgeführt wurden.

