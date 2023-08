Exposition : L’expo idéale d’après Hervé Tullet 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 12 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Une exposition co-créée par les très jeunes lecteurs de la médiathèque et leurs parents, du centre social Colucci et de la crèche du jardin public, lors du Printemps des P’tites Pousses !.

2023-09-12 fin : 2023-09-30 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An exhibition co-created by the very young readers of the multimedia library and their parents, the Colucci social center and the public garden crèche, during the Printemps des P?tites Pousses!

¡Una exposición co-creada por lectores muy jóvenes de la biblioteca multimedia y sus padres, el centro social Colucci y la guardería del jardín público, durante el Printemps des P?tites Pousses!

Eine Ausstellung, die von den sehr jungen Lesern der Mediathek und ihren Eltern, des Sozialzentrums Colucci und der Krippe des öffentlichen Gartens während des Printemps des P?tites Pousses gemeinsam gestaltet wurde!

Mise à jour le 2023-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération