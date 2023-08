Atelier participatif : Rencontr’écriture 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar, 6 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là, ÉCRIRE..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 . .

16 Boulevard Générale de Gaulle Médiathèque Intercommunale Maurice PIC

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Share, create, express yourself, dare, dream, hope, discover, change, externalize, listen, travel, be there, WRITE.

Compartir, crear, expresarse, atreverse, soñar, esperar, descubrir, cambiar, exteriorizar, escuchar, viajar, estar ahí, ESCRIBIR.

Teilen, kreieren, ausdrücken, wagen, träumen, hoffen, entdecken, verändern, nach außen tragen, zuhören, reisen, da sein, SCHREIBEN.

