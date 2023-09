SOUAD MASSI en concert 16 boulevard du terrier blanc Montmorillon, 12 octobre 2023, Montmorillon.

Montmorillon,Vienne

Saouad Massi, chanteuse, auteure, et compositrice d’origine algérienne, reconnue pour sa musique folk et chaâbi élargit sa palette vers le Sahel, les Caraïbes, le Brésil, parfois le Rock..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 22:30:00. .

16 boulevard du terrier blanc Espace Gartempe

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saouad Massi, singer, songwriter and composer of Algerian origin, renowned for her folk and chaâbi music, broadens her palette to include Sahel, Caribbean, Brazilian and sometimes Rock.

Saouad Massi, cantante, compositora y autora de origen argelino, conocida por su música folk y chaâbi, ha ampliado su paleta al Sahel, el Caribe, Brasil y, a veces, el Rock.

Saouad Massi, eine Sängerin, Autorin und Komponistin algerischer Herkunft, die für ihre Folk- und Chaabi-Musik bekannt ist, erweitert ihre Palette in Richtung Sahel, Karibik, Brasilien und manchmal auch Rock.

