Mois de l’Italie : Soirée ciné conférence suivi d’un repas 16 boulevard de la Sablière Bas-en-Basset, 27 octobre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Soirée-Conférence Cinéma sur la vie et l’œuvre du grand cinéaste italien Sergio LEONE. Conférence animé par Hakim FDAOUCH, conférencier.

Conférence suivi le la soirée PASTA – Tarif conférence + pasta 8€

Réservation de la soirée à OT Bas en Basset.

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 . .

16 boulevard de la Sablière salle municipale

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cinema Evening-Conference on the life and work of the great Italian filmmaker Sergio LEONE. Lecture by Hakim FDAOUCH.

Conference followed by PASTA evening – Conference + pasta 8?

Reservations for the evening at OT Bas en Basset

Tarde de cine Conferencia sobre la vida y la obra del gran cineasta italiano Sergio LEONE. Conferencia de Hakim FDAOUCH.

Conferencia seguida de una velada de PASTA – Conferencia + pasta 8?

Reserva para la velada en OT Bas en Basset

Ein Filmvortragsabend über das Leben und Werk des großen italienischen Filmemachers Sergio LEONE. Moderiert von Hakim FDAOUCH, Conferencier.

Vortrag mit anschließendem PASTA-Abend – Preis für Vortrag + Pasta 8?

Reservierung des Abends bei OT Bas en Basset

