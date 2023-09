Mois de l’Italie : Folklore Sicilien 16 boulevard de la Sablière Bas-en-Basset, 6 octobre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Dans le cadre du mois de l’Italie, concert du groupe Amezzomare- folklore Sicilien- Entrée 5 €.

2023-10-06 20:00:00 fin : 2023-10-06 . .

16 boulevard de la Sablière salle municipale

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Italy Month, concert by the Amezzomare group – Sicilian folklore – Admission 5 ?

En el marco del Mes de Italia, concierto del grupo Amezzomare – folclore siciliano – Entrada 5?

Im Rahmen des Monats Italien, Konzert der Gruppe Amezzomare- Sizilianische Folklore- Eintritt 5?

