VOTRE MENU DU RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE CHEZ LES FILS À MAMAN 16 Boulevard Darlu La Baule-Escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique VOTRE MENU DU RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE CHEZ LES FILS À MAMAN 16 Boulevard Darlu La Baule-Escoublac, 31 décembre 2023, La Baule-Escoublac. La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 . Pour fêter le changement d’année, nous avons préparé un menu festif ! Entrée

6 huîtres de Bretagne N°3 ou Saumon fumée maison Plat

Coeur de Rumsteck, crème aux cèpes, purée de pomme de terre ou Lotte à l’armoricaine Dessert

Moelleux au chocolat, coeur carambar ou Bavarois mangue – ananas Boisson

Coupe de champagne Réservation au 02 40 24 26 47 .

16 Boulevard Darlu

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Code postal 44500 Lieu 16 Boulevard Darlu Adresse 16 Boulevard Darlu Ville La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 16 Boulevard Darlu La Baule-Escoublac Latitude 47.28156 Longitude -2.39716 latitude longitude 47.28156;-2.39716

16 Boulevard Darlu La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/